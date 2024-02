Yoga et connect-son de la Forêt Lainsecq, vendredi 16 février 2024.

Stage de bien être aux Montagnes des Alouettes. Venez vous ressourcer en Bourgogne. Nous vous proposons un weekend de relâchement en mouvement physique avec le yoga, de relâchement intérieur avec les vibrations sonores. Dans un cadre naturel de la Puisaye avec une ambiance chaleureuse dans la bienveillance et authenticité. Anya Professeur de yoga et Christel sonothérapeute vous attendent avec joie pour prendre part à ce moment privilégié pour vous seul. Les ateliers proposés sont ; Yoga, Chant vibratoire, initiation bols tibétains, dessin intuitif, etc. …….

Date Vendredi 16 à partir de 16h30 à dimanche 18 février à partir de 15h

Inscriptions possible jusqu’au Lundi précédant le stage, au Willekensaew@gmail.com ou 0780345198

Hébergement Au gite du Montagne des alouettes

-chambre 2 personnes 130 euros

– chambre individuelle 80 euros

– chambre partage 60 euros

Logement à payer en arrivant par chèque ou en espèces

Draps fournis

Tarif 250 euro pour le weekend ( tout compris ; prestations, ateliers et repas)

Un acompte de 100 euros est demandé pour valider votre inscription. Envoi par chèque a

A L’association C comme 432

16 rue des écoles 89130 Leugny

*Accès par voiture et par train EUR.

Début : 2024-02-16

fin : 2024-02-18

Montagnes des Alouettes

Lainsecq 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté willekensaew@gmail.com

