L’atelier de yoga et chant prénatal sera animé par Maureen Miyaguchi, professeur de yoga et chant de Duault. Les futures mamans aborderont des postures de yoga adaptées, des exercices respiratoires et vocaux ainsi que des chansons sélectionnées dans un cadre bienveillant. Le yoga et le chant prénatal aident la femme enceinte à accueillir, avec douceur et en sécurité, les changements qui surviennent dans son corps au cours de la grossesse. Faire du son ou chanter est un moyen privilégié pour rentrer en lien avec le bébé avant sa naissance.

rpam.callac@guingamp-paimpol-agglo.bzh

