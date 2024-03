Yoga enfants / parents Lussat, mercredi 24 juillet 2024.

Yoga enfants / parents Lussat Creuse

04/06 spéciale fête des mères

18/06 spéciale fête des pères

Complicité, rire et détente en extérieur ! Enfants à partir de 3 ans.

Tarif 15€/famille (max 5pers) Annulation si de 3 familles et si mauvais temps.

Bon cadeau possible.

SUR RESERVATION 24h à l’avance si possible. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 10:00:00

fin : 2024-07-24

Etang des Landes

Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine mymiet@gmail.com

L’événement Yoga enfants / parents Lussat a été mis à jour le 2024-03-22 par Creuse Confluence Tourisme