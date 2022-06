Yoga en plein air Seltz, 20 août 2022, Seltz.

Yoga en plein air

route du Rhin Seltz Bas-Rhin

2022-08-20 09:30:00 – 2022-08-20

Seltz

Bas-Rhin

EUR Profitez de cet été pour découvrir et apprécier les bienfaits d’une séance de Yoga matinale, prudente et dynamique dans un cadre naturel. Venez muscler corps et âme tout en développant vos forces intérieures. Inscription obligatoire, places limitées.

Se munir d’un tapis de sol, d’un coussin d’assise et d’une couverture.

Porter une tenue confortable et couvrante.

+33 6 89 35 24 45

Seltz

