YOGA EN PLEIN AIR Saffré, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Saffré.

YOGA EN PLEIN AIR 2021-07-08 – 2021-07-08 Le Pommain ETANG BOUT DE BOIS

Saffré Loire-Atlantique Saffré

EUR 8 Chloé Mortelette (association Yoga Nort) vous invite à une séance de yoga, d’environ 1 heure, à la fois dynamique et relaxante, en lien avec les éléments qui nous entoure.

Cette séance s’adresse à toutes et tous pour une découverte ou une redécouverte !

Une proposition à vivre l’instant que l’on s’offre dans la joie en déliant le corps.

Venez avec un tapis, dans une tenue souple.

Inscription sur place et participation de 8 €

Pour plus de renseignements : Chloé MORTELETTE Accompagnante Yoga pré et post-natal, enfants, ados, adultes : 02 40 81 17 95

