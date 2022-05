Yoga en plein air Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: 65120

Luz-Saint-Sauveur

Yoga en plein air Parc Claude Massoure LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

2022-08-18 09:30:00 – 10:45:00

Luz-Saint-Sauveur 65120 EUR 10 Respirer, prendre l’air, jouer au yogi ! Venez découvrir ou pratiquer une séance de yoga dans un magnifique cadre !

Accessible à tous et à toutes .

maria.65@live.fr +33 6 82 30 46 36

