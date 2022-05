Yoga en plein air

Yoga en plein air, 11 juillet 2022, . Yoga en plein air

2022-07-11 19:00:00 – 2022-07-11 20:00:00 Parcours de santé et yoga en plein air (porter son tapis), tous niveaux.

19h-20h, RDV pré de l’église. 5 € / personne (+ adhésion association obligatoire : 1 €)

