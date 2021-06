Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques Yoga en nature Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Yoga en nature Anglet, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Anglet. Yoga en nature 2021-07-22 10:00:00 – 2021-07-22 11:20:00 Parc écologique Izadia 297 avenue de l’Adour

Anglet Pyrénées-Atlantiques Découvrez le parc Izadia d’un nouvel œil en participant à une séance d’initiation au yoga en pleine nature. Découvrez le parc Izadia d’un nouvel œil en participant à une séance d’initiation au yoga en pleine nature. +33 5 59 57 17 48 Découvrez le parc Izadia d’un nouvel œil en participant à une séance d’initiation au yoga en pleine nature. ©Parc écologique Izadia dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Anglet Adresse Parc écologique Izadia 297 avenue de l'Adour Ville Anglet lieuville 43.52631#-1.51964