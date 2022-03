YOGA EN FAMILLE Sérignan, 12 avril 2022, Sérignan.

YOGA EN FAMILLE Sérignan

2022-04-12 15:00:00 – 2022-04-12 16:00:00

Sérignan Hérault

EUR 11 11 Un atelier Yoga pour petits et grands. Dans la joie et l’écoute de soi et des autres, Alice vous propose un temps de yoga accessible à tous, pour faire circuler l’énergie en vous et entre vous dans un cadre naturel et magnifique qu’est la Maison de site des Orpellières.

Réservation et inscription à l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée.

Alice convie petits et grands pour une session de yoga dans un lieu naturel et magnifique, la Maison de site des Orpellières.

Venez vous détendre et profiter dans cadre exceptionnel de fabuleux moments à partager en famille, à partir de 6 ans.

