Yoga en famille Studio Le Cocon BA Arcachon, dimanche 10 mars 2024.

Partagez un temps de détente avec votre enfant dans une atmosphère ludique et joyeuse !

Des postures adaptées à faire à deux, des jeux pour travailler la respiration et la concentration. L’enfant développe ses sensations corporelles, sa confiance en soi, et sa coordination aidé par l’adulte.

Un moment privilégié de complicité à deux !

Ouvert aux enfants à partir de 3 ans et à leurs parents.

25 euros par binôme (matériel inclus) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 16:30:00

fin : 2024-03-10 17:30:00

Studio Le Cocon BA 14 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine shantiyogaarcachon@gmail.com

