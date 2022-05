Yoga dynamique sur la plage, 12 juillet 2022, .

Yoga dynamique sur la plage

2022-07-12 – 2022-07-12

EUR 18 18 Venez participer à des cours de yoga dynamique sur la plage du Bétey ! Sous le soleil et les arbres, face au Bassin avec le chant des oiseaux et le vent sur la peau. Gagnez en souplesse et en tonicité et lâchez prise!

1h15 de cours adaptés à partir de 18 ans, avec une petite détente en début et une belle relaxation à la fin. Arrivez 5 minutes avant avec ou sans tapis, une tenue confortable et un plaid.

+33 6 46 07 66 56

Salty Yoga Nadine Empez

