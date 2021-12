Figeac Figeac Figeac, Lot Yoga dynamique avec Ornella Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Yoga dynamique avec Ornella Figeac, 20 décembre 2021, Figeac. Yoga dynamique avec Ornella Figeac

2021-12-20 18:00:00 18:00:00 – 2021-12-20 19:15:00 19:15:00

Figeac Lot 5 EUR 5 Ouvert à tous

Tarif à partir de 5€ au profit du Téléthon 2021 Apportez votre tapis, si vous en avez un !

pass sanitaire obligatoire Dans le cadre du Téléthon, venez vous initié au Yoga dynamique avec Ornella !

pass sanitaire obligatoire @OIS

Figeac

