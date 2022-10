Yoga du son Pertuis Pertuis Catégories d’évènement: Pertuis

Vaucluse

Yoga du son Pertuis, 20 octobre 2022, Pertuis.

Domaine du Grand Callamand Pertuis Vaucluse

2022-10-20 18:30:00 – 2022-10-20 20:30:00

Vaucluse Pertuis Yoga du son au Domaine du Grand Callamand.

Connecter votre espace intérieur par la vibration des sons des bols de cristal associée a celle de votre voix.

Ce sera un voyage au cœur de votre enfant intérieur.

Dans la joie de vous accueillir dans la lumière du cœur.



Inscription : charles.diot@orange.fr – 06 87 28 32 63 Yoga du son au Domaine du Grand Callamand charles.diot@orange.fr +33 6 87 28 32 63 Pertuis

