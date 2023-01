Yoga du Son et Poésie : “Explorer et vivre la sensualité du poème” Plougasnou Plougasnou Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Nous vous proposons un week-end en immersion au cœur de la poésie et du yoga. Vous pourrez assister au spectacle « Mots, Nuement » : Benoit Schwartz interprète BAUDELAIRE VALERY RIMBAUD MALLARME TAGORE…

Samedi 1er avril 20h. Durée 45 minutes, à partir de 15 ans. Ouvert au public (10€, dans la limite de 30 personnes). Le stage est animé par Cécile Mangin artiste, metteure-en-scène, pédagogue et Benoit Schwartz artiste comédien, auteur, metteur en scène, pédagogue. “Préparer le corps et la voix par la pratique du yoga du son, du Yin et du Hatha Yoga de Madras, pour laisser la place au souffle. Dire à pleine voix, incarner le poème, qu’il soit en prose ou en vers, le faire résonner avec tout son corps, avec toute sa chair, pour entrer dans l’exploration sensuelle du langage, dans sa musique.” Tout public adulte : le stage inclus 4 heures de yoga, 8 heures d’exploration poétique, du langage et un spectacle « Mots, nuement ». Sur place, hébergement et restauration végétarienne biologique. Benoit Schwartz / 07 63 94 29 92

Compagnie La BaoAcou

www.baoacou.com

12 stagiaires +33 7 63 94 29 92 http://www.baoacou.com/index.html Gîte "Le Carnet de Bord" 1 route du Port Blanc Plougasnou

dernière mise à jour : 2023-01-25 par

