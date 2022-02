Yoga du Sage avec Padma Yoga Pléneuf-Val-André, 9 avril 2022, Pléneuf-Val-André.

Yoga du Sage avec Padma Yoga Salle du Guémadeuc, étage Av. du Général Leclerc Pléneuf-Val-André

2022-04-09 10:00:00 – 2022-04-09 11:30:00 Salle du Guémadeuc, étage Av. du Général Leclerc

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Pléneuf-Val-André

Pratique de hatha yoga adaptée à toutes et tous, sur chaise et autour de la chaise.

C’est une façon de pratiquer le yoga dans le respect des limites de chacun.e.

Les postures traditionnelles sont adaptées pour la pratique en assise sur chaise.

Une attention particulière est portée sur la respiration, l’assouplissement des articulations, le renforcement musculaire, et l’équilibre.

En combinant relaxation, respiration et postures, le yoga entretient la souplesse du corps, calme le mental et installe, par sa pratique régulière, un mieux être.

Yasmina animera ces ateliers avec une thématique en lien avec la saison.

Réservez dès à présent votre place par mail, gratuit pour les adhérents, ouverts à tous.

padmayoga22@gmail.com +33 6 26 20 95 81

Salle du Guémadeuc, étage Av. du Général Leclerc Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2022-02-21 par