Yoga du rire Val-de-Livenne Val-de-Livenne Catégories d’évènement: Gironde

Val-de-Livenne

Yoga du rire Val-de-Livenne, 10 mai 2022, Val-de-Livenne. Yoga du rire Val-de-Livenne

2022-05-10 – 2022-05-10

Val-de-Livenne Gironde le yoga du rire apporte dynamisme et optimisme. Le rire est excellent pour la santé : il agit très favorablement sur notre cœur et l’ensemble du corps. Activité sur réservation. Réservé aux adhérents. Animation par Daniel, formée par l’institut Français du Yoga rire & santé. le yoga du rire apporte dynamisme et optimisme. Le rire est excellent pour la santé : il agit très favorablement sur notre cœur et l’ensemble du corps. Activité sur réservation. Réservé aux adhérents. Animation par Daniel, formée par l’institut Français du Yoga rire & santé. +33 6 12 69 06 09 le yoga du rire apporte dynamisme et optimisme. Le rire est excellent pour la santé : il agit très favorablement sur notre cœur et l’ensemble du corps. Activité sur réservation. Réservé aux adhérents. Animation par Daniel, formée par l’institut Français du Yoga rire & santé. Pixabay

Val-de-Livenne

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Val-de-Livenne Autres Lieu Val-de-Livenne Adresse Ville Val-de-Livenne lieuville Val-de-Livenne Departement Gironde

Val-de-Livenne Val-de-Livenne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-de-livenne/

Yoga du rire Val-de-Livenne 2022-05-10 was last modified: by Yoga du rire Val-de-Livenne Val-de-Livenne 10 mai 2022 Gironde Val-de-Livenne

Val-de-Livenne Gironde