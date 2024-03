Yoga du Rire Rue du Pasteur Rennes Sauveterre-de-Béarn, mardi 19 mars 2024.

On apprend à rire sans raison, par des regards et des gestes…Respirations puis retour au calme pour des effets détente inattendus…Atelier animé par Murielle. .

Début : 2024-03-19 16:00:00

fin : 2024-03-19 17:00:00

Rue du Pasteur Rennes Maison des Arts Salle de danse

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

