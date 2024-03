Yoga du Rire Le Panier du Bien-Être Saint-Pol-de-Léon, vendredi 15 mars 2024.

Yoga du Rire Le Panier du Bien-Être Saint-Pol-de-Léon

« Lâcher les tensions de la semaine et démarrer le week-end dans la joie et la bonne humeur ». Avec Florence Lubineau, Professeure de Yoga du Rire certifiée par l’institut français du Yoga du Rire et du Rire Santé.

12 places maximum. Sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 18:00:00

fin : 2024-03-15 19:00:00

Le Panier du Bien-Être 3 rue au Lin

Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne

