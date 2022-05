Yoga du rire pour les enfants Saint-Germain-de-la-Rivière Saint-Germain-de-la-Rivière Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Germain-de-la-Rivière

Yoga du rire pour les enfants Saint-Germain-de-la-Rivière, 12 juillet 2022, Saint-Germain-de-la-Rivière. Yoga du rire pour les enfants Office de Tourisme du Fronsadais Avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière

2022-07-12 – 2022-07-12 Office de Tourisme du Fronsadais Avenue Charles de Gaulle

Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde EUR 5 Une heure de détente pour rire sans raison, les enfants adorent ! Le yoga du rire pour les enfants est une pratique amusante pour développer l’intelligence émotionnelle, le bien-être, la concentration, la motivation, la confiance en soi des enfants.

Cet atelier, animé par Joëlle Pradeau sophrologie certifiée RNCP, combine une série d’exercices de rire simples suivis de respirations yogiques douces. Comment ça se passe ?

1 temps d’échauffement

1 temps d’exercices de rire et de respiration

