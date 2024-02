Yoga du rire MJC Héritan Mâcon, dimanche 7 avril 2024.

Yoga du rire MJC Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Le Yoga du Rire est une activité physique de bien-être, aux bienfaits physiques et mentaux qui donne du plaisir et procure une immense détente émotionnelle. Le rire est un relaxant, une soupape contre la tristesse, le remède naturel pour mieux gérer les difficultés du quotidien.

Le Yoga du Rire combine la respiration et le rire sous forme d’exercices physiques, respiratoires et émotionnels. La séance autorise à rire à volonté et chaleureusement sans aucune crainte de gêner, vous donne confiance en vous et offre le plaisir de partager un moment de détente et de joie, très libérateur.

Animée par Catherine NAVILLE, professeure de Yoga, certifiée animatrice Yoga du Rire par l’institut Français du Yoga du Rire et Santé.

Billetterie à l’accueil ou sur le site de la MJC. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 11:30:00

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dplanche@mjc-heritanmacon.org

L’événement Yoga du rire Mâcon a été mis à jour le 2024-02-02 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès