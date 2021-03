Ivry-sur-Seine Happy Visio Ivry-sur-Seine Yoga du rire, le sport du bonheur Happy Visio Ivry-sur-Seine Catégorie d’évènement: Ivry-sur-Seine

### Yoga du rire, le sport du bonheur **Le Yoga du rire est une technique bien spécifique, … c’est le sport du bonheur !** Cette séance de 30 mn sera axée sur l’exercice et relaxation. Laetitia Breteau, animatrice depuis 2007, a déjà ri avec des milliers de participants, petits et grands. Elle vous expliquera tout sur les bienfaits du rire et vous pourrez vivre en directe, une séance. **Présenté par** **Laetitia Breteau**

Depuis 2007, Lætitia a animé des groupes de tous les âges. Elle a été témoin de nettes améliorations sur son bien être et sa santé, mais aussi et surtout, sur ceux des participants.

Happy Visio Happy Visio 54 Rue Molière, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine Ivry port

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-11T11:00:00 2021-03-11T11:30:00

