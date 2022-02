Yoga du rire Cancale Cancale Catégories d’évènement: Cancale

Yoga du rire Complexe Pierre de Coubertin 27 Rue du Stade Cancale

2022-02-27

Complexe Pierre de Coubertin 27 Rue du Stade

Cancale Ille-et-Vilaine

Cancale Ille-et-Vilaine Pour rire sans raison et bénéficier des bienfaits du rire (sécrétion d’une bonne dose de dopamine, d’ ocytocine, de sérotonine et d’endorphines), une recette simple pour être en forme. Rendez vous à 15h30 au Théâtre de verdure face à la mer, rue Jean Marie de Lamennais Oxygène et rires à gogo pour la santé de tous. Venez nombreux ! Renseignements et inscriptions par SMS ou par mail à l’adresse suivante : rire.de.rire.cancale@gmail.com. rire.de.rire.cancale@gmail.com +33 6 76 86 57 84 Pour rire sans raison et bénéficier des bienfaits du rire (sécrétion d’une bonne dose de dopamine, d’ ocytocine, de sérotonine et d’endorphines), une recette simple pour être en forme. Rendez vous à 15h30 au Théâtre de verdure face à la mer, rue Jean Marie de Lamennais Oxygène et rires à gogo pour la santé de tous. Venez nombreux ! Renseignements et inscriptions par SMS ou par mail à l’adresse suivante : rire.de.rire.cancale@gmail.com. Complexe Pierre de Coubertin 27 Rue du Stade Cancale

