Yoga du rire Médiathèque Bretteville-sur-Laize, mercredi 28 février 2024.

Que vous ayez 10 ans, 30 ans, 60 ans ou plus, le Yoga du rire est une activité ouverte à tous. Cet atelier sera animé et encadré par Marion du centre de Yoga Sruthi, qui saura vous guider à travers cette expérience ludique et bénéfique pour le corps et l’esprit.

Mercredi 28 février de 15h30 à 16h30

A la médiathèque municipale 9 boulevard des Alliés, Bretteville-sur-Laize.

Gratuit et sur inscription mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com

Médiathèque 9 Boulevard des Alliés

Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com

