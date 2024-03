Yoga doux suivi d’un soin énergétique collectif Espace Eki-Libre Urrugne, vendredi 24 mai 2024.

Yoga doux suivi d’un soin énergétique collectif Espace Eki-Libre Urrugne Pyrénées-Atlantiques

À l’occasion de la prochaine Pleine Lune, nous vous convions à une nouvelle rencontre pour prendre soin à la fois de votre corps et de vos énergies lors d’une soirée douce et bienveillante ! La séance de yoga, adaptée à tous les niveaux, vous permettra de vous reconnecter avec votre corps, votre souffle et votre esprit. Ensuite, les soins énergétiques de Nadège vous aideront à absorber pleinement les bienfaits de la pratique du yoga, en libérant les blocages énergétiques, restaurant l’équilibre et revitalisant votre être. 35 35 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 19:30:00

fin : 2024-05-24 21:00:00

Espace Eki-Libre 103 Route de la Corniche

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine yoga.maryne@gmail.com

