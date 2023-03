Yoga & Développement personnel Château Latour Martillac, 1 avril 2023, Martillac Martillac.

Yoga & Développement personnel

8 Chemin La Tour Château Latour Martillac Martillac 33650

2023-04-01 – 2023-04-01

Mélanie t’accueillera Samedi 1er avril dans la sublime salle du Château Latour Martillac pour une journée dédiée à la pleine conscience.

Mélanie te guidera lors d’un pratique de yoga vinyasa pour te mettre en mouvement et prépare ton mental. L’après-midi, une intervenante diplômée MBSR (pleine conscience) à l’université du Massachusetts t’accompagnera à poser ton attention de façon consciente sur toi et le monde qui t’entoure pour t’inscrire et vivre dans le moment présent.

AU PROGRAMME

09h30 – Accueil

10h – Cercle d’ouverture

10H30 – Yoga vinyasa pour se reconnecter à soi

12H30 – Brunch végétal préparé par Alix de Tchin Cuisine

14h30 – Initiation à la pleine conscience (pratique de mindfulness)

16h30 – pause gourmande

17H00 – Yin Yoga

17H30 – Cercle de clôture

Les journées sont réservées aux femmes et accessibles à tous les niveaux et tous les âges à partir de 15 ans.

+33 6 19 29 33 55 Ida Yoga Expériences

idaexperiences

