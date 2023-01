Yoga détox au musée Saint-Quentin, 21 janvier 2023, Saint-Quentin .

Yoga détox au musée

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin Aisne

2023-01-21 10:00:00 – 2023-01-21 11:00:00

Saint-Quentin

Aisne

5 5 Après la période des fêtes et ses excès, le musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer vous propose de participer à une séance de yoga pour « détoxifier » votre organisme en vous imprégnant de l’énergie du lieu et des collections.

Un cours de « yoga détox » dans un endroit privilégié et chargé d’histoire pour vous ressourcer aussi bien physiquement que mentalement !

Avec Angélique Didier, professeure de danse et de Yoga à Saint-Quentin.

Samedi 21 janvier de 10h à 11h

Tarif 5€.

Renseignements et billetterie à l’Office de Tourisme (3 rue Emile Zola) 03.23.67.05.00 / tourisme@saint-quentin.fr

Point de rendez-vous au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, 28 rue Antoine Lécuyer.

Si vous disposez d’un tapis de sol, pensez à le prendre. Vous pouvez également arriver pour 9h30 afin de prendre le temps de faire une petite visite du musée.

tourisme@saint-quentin.fr +33 3 23 67 05 00

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2023-01-10 par