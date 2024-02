Yoga des Rêves et du Sommeil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, vendredi 15 mars 2024.

Yoga des Rêves et du Sommeil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Selon la tradition Bön Tibétaine

Avec la venue de Guéshé Lhündup pour la deuxième année à Bagnères-de-Bigorre !

Conférence le vendredi 15 mars de 19h30 à 20h30 au café des possibles au tiers-lieux en Bigorre.

Enseignements et pratiques les 16 et 17 mars de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 à « L’espace Nimba ».

Conférence seule 5€

Pour les 2 jours et la conférence :

Tarif Normal 120€

Tarif réduit 90€

Tarif bienfaiteur 180€

Réservation nécessaire à Thierry au 06 16 55 15 16 / medynski65@yahoo.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 19:30:00

fin : 2024-03-17

BAGNERES-DE-BIGORRE Au Tiers-lieu en Bigorre ou à l’espace « Nimba »

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie medynski65@yahoo.fr

