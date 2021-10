Elbeuf Fabrique des savoirs Elbeuf, Seine-Maritime Yoga des animaux Fabrique des savoirs Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Seine-Maritime

Yoga des animaux Fabrique des savoirs, 6 novembre 2021, Elbeuf. Yoga des animaux

le samedi 6 novembre à Fabrique des savoirs

Samedi 6 novembre à 10h (3-6 ans) et 11h (6-12 ans) Chaque petit yogi, accompagné de son aîné, partira à la rencontre de ce lieu magique où se mêlent postures animales, voyages sonores et temps calme.

Durée : 45 min, 3€. Réservation obligatoire

Découverte originale de la Fabrique et de ses drôles d’animaux ! Fabrique des savoirs Elbeuf Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T10:45:00;2021-11-06T11:00:00 2021-11-06T11:45:00

Détails Catégories d’évènement: Elbeuf, Seine-Maritime Autres Lieu Fabrique des savoirs Adresse Elbeuf Ville Elbeuf lieuville Fabrique des savoirs Elbeuf