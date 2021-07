Yoga dehors dans le Trégor Ploulec’h, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Ploulec'h.

Yoga dehors dans le Trégor 2021-07-21 18:00:00 – 2021-08-25 19:15:00

Ploulec’h Côtes d’Armor

imaginez-vous sur une colline surplombant une belle mer bleue, tranquille et en paix. Venez nous rejoindre chaque semaine pour un cours de yoga inspirant et édifiant aussi avec une professeure expérimenté et diplômé.

dicksonbattye@gmail.com +33 6 30 94 08 21 http://www.lisadbyoga.com/

