2022-04-12 – 2022-04-12 Liberté du corps, légèreté de l’âme ! Un yoga adapté à tous, selon l’énergie de chacun.

Nous laisserons exprimer nos corps afin de libérer les émotions contenus qui se cristallisent en nous et accueillir ainsi les pensées et émotions comme autant de message vers la transformation. – Séance de Yoga tous les mardis de 19h à 20h, revenez à vous !

– 8 personnes maximum

– Tapis et accessoires sur place, vous avez juste à venir dans une tenue confortable (le yoga se pratique pied nu).

