Yoga de la Cohérence Comptoirs de la Bio Castanet-Tolosan, jeudi 29 février 2024.

Yoga de la Cohérence Comptoirs de la Bio Castanet-Tolosan Jeudi 29 février, 19h00

Début : 2024-02-29 19:00

Fin : 2024-02-29 20:30

1 séance d’1H30 de Yoga de la Cohérence pour un retour au corps et au souffle. Etirements doux, cohérence cardiaque, visualisations, méditation. Jeudi 29 février, 19h00 1

https://www.helloasso.com/associations/o-coeur-du-souffle/paiements/yoga-de-la-coherence

Les Ateliers ZérÔ stress de l’assoiation Ô coeur du souffle et les Comptoirs de la Bio de Castanet vous invitent à participer à une séance de Yoga de la cohérence.

1H30 de retour au corps : étirements doux en conscience pour chasser les tensions du corps, des exercices de souffle dont la cohérence cardiaque, des visualisations et un temps de méditation guidée.

Un retour à Ici et Maintenant !

Comptoirs de la Bio Castanet-tolosan, France, ZAC rabaudy, route de labège Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne