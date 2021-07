Chantilly Chantilly Chantilly, Oise Yoga dans le parc du château de Chantilly Chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Chantilly Oise Chantilly 18 18 Venez participer à une expérience unique avec un cours de yoga dans le parc du Château de Chantilly, le samedi avant l’ouverture au public. Rendez-vous à 8h45 devant la grille d’honneur du Château de Chantilly ou le coach vous attendra. https://www.toncoachsportif.com/agenda-sportif Venez participer à une expérience unique avec un cours de yoga dans le parc du Château de Chantilly, le samedi avant l’ouverture au public. Rendez-vous à 8h45 devant la grille d’honneur du Château de Chantilly ou le coach vous attendra. Ton Coach Sportif dernière mise à jour : 2021-06-25 par SIM Picardie – Chantilly-Senlis Tourisme

