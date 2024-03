Yoga conté les pieds dans le sable Surville La Haye, mercredi 10 juillet 2024.

Yoga conté les pieds dans le sable Surville La Haye Manche

A l’occasion d’une séance de yoga en famille, Frédérique s’appuie sur la lecture d’un joli conte pour vous conduire dans un voyage imaginaire, à la frontière du corps et de l’esprit. Rendez-vous sur la plage, les pieds dans le sable, le regard sur l’horizon. Et respirer le bon air iodé… Que demander de mieux ?

A l’occasion d’une séance de yoga en famille, Frédérique s’appuie sur la lecture d’un joli conte pour vous conduire dans un voyage imaginaire, à la frontière du corps et de l’esprit. Rendez-vous sur la plage, les pieds dans le sable, le regard sur l’horizon. Et respirer le bon air iodé… Que demander de mieux ? .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 10:00:00

fin : 2024-07-10

Surville Plage de Surville

La Haye 50250 Manche Normandie mediatheque@la-haye.fr

L’événement Yoga conté les pieds dans le sable La Haye a été mis à jour le 2024-03-21 par Côte Ouest Centre Manche