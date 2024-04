Yoga comme allié de la gestion du stress Fête de la Nature Montfort-sur-Meu, samedi 25 mai 2024.

Montfort-sur-Meu fête la nature le 25 mai au parc municipal ! Durant cette journée festive et de rencontre, vous aurez l’occasion de découvrir la nature de la ville autrement et de vous sensibiliser à sa préservation.

De 17h à 18h, atelier yoga au coeur du Parc Municipal pour retrouver calme et sérénité au milieu des arbres et chants d’oiseaux. Avec l’association Yoga Bien_êtyre et vitalité.

Public Adulte. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 17:00:00

fin : 2024-05-25 18:00:00

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

