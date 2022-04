Yoga & Champagne en pleine nature chez Canard-Duchêne Ludes Ludes Catégories d’évènement: Ludes

Marne

Yoga & Champagne en pleine nature chez Canard-Duchêne Ludes, 10 juillet 2021, Ludes. Yoga & Champagne en pleine nature chez Canard-Duchêne Champagne Canard-Duchêne 1 Rue Edmond Canard Ludes

2021-07-10 – 2021-07-10 Champagne Canard-Duchêne 1 Rue Edmond Canard

Ludes Marne Ludes Votre cours de yoga aura lieu dans le parc centenaire du Domaine Canard-Duchêne.

Votre professeur vous accueillera pour une séance d’une heure, suivra ensuite une dégustation de la cuvée BIO P181. Nombre de places limitées

Réservation obligatoire minimum 48h avant. Notre protocole sanitaire est en place pour vous accueillir sereinement.

Minimum de 6 participants pour que le cours ait lieu.

Pensez à apporter votre tapis! Champagne Canard-Duchêne 1 Rue Edmond Canard Ludes

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Ludes, Marne Autres Lieu Ludes Adresse Champagne Canard-Duchêne 1 Rue Edmond Canard Ville Ludes lieuville Champagne Canard-Duchêne 1 Rue Edmond Canard Ludes Departement Marne

Ludes Ludes Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ludes/

Yoga & Champagne en pleine nature chez Canard-Duchêne Ludes 2021-07-10 was last modified: by Yoga & Champagne en pleine nature chez Canard-Duchêne Ludes Ludes 10 juillet 2021 Ludes Marne

Ludes Marne