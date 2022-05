Yoga Champagne – Champagne Louis Brochet Écueil Écueil Catégories d’évènement: 51500

Écueil

Yoga Champagne – Champagne Louis Brochet Écueil, 28 mai 2022, Écueil. Yoga Champagne – Champagne Louis Brochet Champagne Louis Brochet 12 Rue de Villiers-aux-Noeuds Écueil

2022-05-28 – 2022-05-28 Champagne Louis Brochet 12 Rue de Villiers-aux-Noeuds

Écueil 51500 Écueil Unique en son genre, dans cette expérience deux mondes se rencontrent : la pratique du yoga et l’effervescence de la dégustation, pour un moment unique de détente et de convivialité. C’est au cœur de notre domaine situé à Ecueil que Smahane, professeure de yoga, vous emporte pour une séance d’une heure accessible à toutes et tous. Celle-ci se déroule en extérieur avec une jolie vue sur les vignes si le temps le permet, ou dans les coulisses de la propriété si la météo est capricieuse. Dans un état d’esprit reposé et calme, vos sens s’éveillent et se préparent à la dégustation où Smahane vous conduit avec douceur, sans tout à fait quitter l’atmosphère bienveillante dans laquelle elle vous aura plongé. Vous pourrez apprécier la dégustation de trois cuvées de notre Champagne Louis Brochet à la suite du cours, pour découvrir notre travail de vigneron indépendant. Dégustation réservée aux personnes majeures, l’abus d’alcool nuit gravement à la santé. Important : le cours de yoga se déroule en français ou en anglais selon votre choix lors de la réservation. Champagne Louis Brochet 12 Rue de Villiers-aux-Noeuds Écueil

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 51500, Écueil Autres Lieu Écueil Adresse Champagne Louis Brochet 12 Rue de Villiers-aux-Noeuds Ville Écueil lieuville Champagne Louis Brochet 12 Rue de Villiers-aux-Noeuds Écueil Departement 51500

Écueil Écueil 51500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ecueil/

Yoga Champagne – Champagne Louis Brochet Écueil 2022-05-28 was last modified: by Yoga Champagne – Champagne Louis Brochet Écueil Écueil 28 mai 2022 51500 Écueil

Écueil 51500