Yoga Chakra Mantra & Apéro Bréville-sur-Mer, 22 juillet 2022, Bréville-sur-Mer.

Yoga Chakra Mantra & Apéro

Bréville-sur-Mer Manche

2022-07-22 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-22 21:30:00 21:30:00

Un flow de yoga à la découverte de chaque chakra. La puissance des chants de mantra. Et un délicieux moment autour d’un verre accompagné de gourmandises japonaises.

Dans un joli jardin, explorer les chakra, roues d’énergie, le temps d’un flow de vinyasa tous niveaux. Prendre le temps de les parcourir un à un.

Puis libérer sa voix et découvrir la puissance des chants de mantra. Le chant de mantra pour se reconnecter à soi, aux autres, former un tout, élever ses vibrations…

Prolonger ce moment de partage, autour d’un verre accompagné de délicieuses mignardises salées et sucrées signées Arigateau Misako.

Lieu exacte transmis à la réservation

+33 6 74 78 80 53 https://new-mood.fr/ateliers/

