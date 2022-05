Yoga aux Bérioles Cesset Cesset Catégories d’évènement: Allier

Cesset

Yoga aux Bérioles Cesset, 4 juin 2022, Cesset. Yoga aux Bérioles Domaine des Bérioles 3 rue Saint-Barthélémy Cesset

2022-06-04 09:15:00 09:15:00 – 2022-06-04 13:00:00 13:00:00 Domaine des Bérioles 3 rue Saint-Barthélémy

Cesset Allier Cesset Au programme de cette matinée en immersion et de détente :

Balade guidée par François Skvor, passionné et spécialiste de géologie.

Session de yoga au cœur des vignes, animée par Sandrine.

Dégustation des vins du Domaine accompagnés de produits du terroir +33 6 63 49 40 35 Domaine des Bérioles 3 rue Saint-Barthélémy Cesset

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Cesset Autres Lieu Cesset Adresse Domaine des Bérioles 3 rue Saint-Barthélémy Ville Cesset lieuville Domaine des Bérioles 3 rue Saint-Barthélémy Cesset Departement Allier

Cesset Cesset Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cesset/

Yoga aux Bérioles Cesset 2022-06-04 was last modified: by Yoga aux Bérioles Cesset Cesset 4 juin 2022 Allier Cesset

Cesset Allier