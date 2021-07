Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon Gard, Villeneuve-lès-Avignon Yoga au petit matin Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon Catégories d’évènement: Gard

Villeneuve-lès-Avignon

Yoga au petit matin Villeneuve-lès-Avignon, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Villeneuve-lès-Avignon. Yoga au petit matin 2021-07-14 08:30:00 – 2021-07-14

Villeneuve-lès-Avignon Gard EUR 10 10 Rendez-vous pour une séance matinale de yoga au cœur de la Plaine de l’Abbaye ou dans la Colline des Mourgues pour un reveil en pleine nature. dernière mise à jour : 2021-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Villeneuve-lès-Avignon Étiquettes évènement : Autres Lieu Villeneuve-lès-Avignon Adresse Ville Villeneuve-lès-Avignon