Yoga au Millin

Plage du Moulin de la Rive Locquirec

2022-07-10

Plage du Moulin de la Rive Locquirec Finistère

2022-07-10 – 2022-07-10 Locquirec

Finistère Locquirec Commencez votre journée avec du Flow, un Yoga rythmé, ressourçant et relaxant ! Pour réserver un petit mail à : millin.locquirec@gmail.com

Dimanche matin de 9h30 à 11h00. 20€ la séance ou 4 séances 75€ surfing.locquirec@gmail.com +33 6 27 06 48 87 Locquirec

