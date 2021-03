Auch Jardin du musée des Amériques Auch, Gers Yoga au jardin Jardin du musée des Amériques Auch Catégories d’évènement: Auch

Gers

Yoga au jardin Jardin du musée des Amériques, 6 juin 2021-6 juin 2021, Auch. Yoga au jardin

Jardin du musée des Amériques, le dimanche 6 juin à 10:00

A partir de 18 ans. Pensez à amener votre tapis de yoga !

Sur inscription.

Emiliana Gil Ocanto vous accueille au sein du jardin du Musée des Amériques-Auch pour un cours de yoga Jardin du musée des Amériques 9 rue Gilbert-Brégail, 32000 Auch Auch Jambes Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Auch, Gers Autres Lieu Jardin du musée des Amériques Adresse 9 rue Gilbert-Brégail, 32000 Auch Ville Auch