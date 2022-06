Yoga au fil d’un conte – Partir en livre – Séance parents-enfants Précy-sous-Thil Précy-sous-Thil Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Précy-sous-Thil

Yoga au fil d’un conte – Partir en livre – Séance parents-enfants Précy-sous-Thil, 2 juillet 2022, Précy-sous-Thil. Yoga au fil d’un conte – Partir en livre – Séance parents-enfants

6 Rue du Serein CCTA – Médiathèque de la butte de Thil Précy-sous-Thil Côte-d’Or CCTA – Médiathèque de la butte de Thil 6 Rue du Serein

2022-07-02 – 2022-07-02

CCTA – Médiathèque de la butte de Thil 6 Rue du Serein

Précy-sous-Thil

Côte-d’Or Précy-sous-Thil CCTA – Médiathèque de la butte de Thil 6 Rue du Serein Précy-sous-Thil

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Précy-sous-Thil Other Lieu Précy-sous-Thil Adresse Précy-sous-Thil Côte-d'Or CCTA - Médiathèque de la butte de Thil 6 Rue du Serein Ville Précy-sous-Thil lieuville CCTA - Médiathèque de la butte de Thil 6 Rue du Serein Précy-sous-Thil Departement Côte-d'Or

Yoga au fil d’un conte – Partir en livre – Séance parents-enfants Précy-sous-Thil 2022-07-02 was last modified: by Yoga au fil d’un conte – Partir en livre – Séance parents-enfants Précy-sous-Thil Précy-sous-Thil 2 juillet 2022 6 Rue du Serein CCTA - Médiathèque de la butte de Thil Précy-sous-Thil Côte-d'Or

Précy-sous-Thil Côte-d'Or