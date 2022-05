YOGA AU FIL DU CONTE • MJC Montbard Montbard Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Montbard

YOGA AU FIL DU CONTE • MJC Montbard, 11 juin 2022, Montbard. YOGA AU FIL DU CONTE • MJC Montbard

2022-06-11 – 2022-06-11

Montbard Côte-d’Or EUR ?? 11 juin 14H-16H30 : nYOGA au fil du DU CONTE nenfants/parents animé par Céline Letienne nMagie du conte et bienfait du yoga ! nUn atelier original à partager sans modération, composé de la lecture d’un conte suivit d’une séance de yoga ludique pour le revivre avec nson corps à travers des jeux, des postures, la respiration, des massages, la relaxation. nLe yoga parent-enfant se pratique avec un adulte (papa, maman, grand-parent, parrain, marraine, tante, oncle…) et un enfant. n?? Atelier sur réservation, nombre de places limitées: nmjc.montbard@gmail.com ou au 0380921231 nGratuit + Adhésion MJC (2 à 10 €) mjc.montbard@gmail.com +33 3 80 92 12 31 http://www.mjc-montbard.fr/ ?? 11 juin 14H-16H30 : nYOGA au fil du DU CONTE nenfants/parents animé par Céline Letienne nMagie du conte et bienfait du yoga ! nUn atelier original à partager sans modération, composé de la lecture d’un conte suivit d’une séance de yoga ludique pour le revivre avec nson corps à travers des jeux, des postures, la respiration, des massages, la relaxation. nLe yoga parent-enfant se pratique avec un adulte (papa, maman, grand-parent, parrain, marraine, tante, oncle…) et un enfant. n?? Atelier sur réservation, nombre de places limitées: nmjc.montbard@gmail.com ou au 0380921231 nGratuit + Adhésion MJC (2 à 10 €) Montbard

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Montbard Autres Lieu Montbard Adresse Ville Montbard lieuville Montbard Departement Côte-d’Or

Montbard Montbard Côte-d’Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbard/

YOGA AU FIL DU CONTE • MJC Montbard 2022-06-11 was last modified: by YOGA AU FIL DU CONTE • MJC Montbard Montbard 11 juin 2022 Côte-d'Or Montbard

Montbard Côte-d’Or