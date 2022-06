Yoga au château avec Laura Mérit

Yoga au château avec Laura Mérit, 8 juin 2022, . Yoga au château avec Laura Mérit

2022-06-08 – 2022-06-08 EUR 15 15 Cette séance de Yoga (par Laura Mérit) se tient au Château Thieuley. Elle est suivie d’une séance de dégustation. Inscription sur www.lauramerit.com. Cet événement est organisé dans le cadre d’«Un été à Thieuley, Saison 3». Cette séance de Yoga (par Laura Mérit) se tient au Château Thieuley. Elle est suivie d’une séance de dégustation. Inscription sur www.lauramerit.com. Cet événement est organisé dans le cadre d’«Un été à Thieuley, Saison 3». +33 6 73 09 69 22 Cette séance de Yoga (par Laura Mérit) se tient au Château Thieuley. Elle est suivie d’une séance de dégustation. Inscription sur www.lauramerit.com. Cet événement est organisé dans le cadre d’«Un été à Thieuley, Saison 3». dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville