Yoga – Atelier spécial réveillon Saint-Briac-sur-Mer

2021-12-30 10:30:00 – 2021-12-30 12:30:00

Un évènement yoga bien-être dans un cadre unique et exceptionnel : Le Nessay à Saint-Briac-sur-mer. Une cure de jouvence anti-stress garantie. 2h d'atelier pour s'aligner, se ressourcer, se sentir rayonnant(e) et reposé(e) à travers des postures de yin yoga, des exercices de gym faciale, des techniques d'automassage et d'acupression. N'hésitez plus, il est temps de (s')offrir un moment de douceur avant la nouvelle année. Tarif : 65€/personne. Inclus dans le tarif :

. Accueil convivial autour d’une boisson healthy

. 1h de yin yoga (tapis de yoga mis à disposition)

. 1h de yoga du visage

