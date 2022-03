Yoga, ascètes, yogis, soufis Musée national des arts asiatiques – Guimet Paris Catégorie d’évènement: Paris

Musée national des arts asiatiques – Guimet, le samedi 14 mai à 18:00

L’exposition évoque les multiples visages de l’ascétisme indien à travers 70 œuvres du 10e au 19e siècle, issues des collections du MNAAG, du Musée du Louvre, du Musée Rietberg de Zurich, de la Chester Beatty Library de Dublin ou de fondations privées. Le yoga, sagesse indienne née aux alentours de notre ère à partir de pratiques plus anciennes, a irrigué la plupart des mouvements spirituels qui se sont développés dans le sous-continent. Brahmanes, bouddhistes, jaïns, soufis musulmans, groupes tantriques l’ont développé en une multitude de propositions spécifiques. Les contacts entre cultures indiennes et voyageurs, savants ou colons européens en ont également profondément modifié les formes et les finalités.

Gratuit dans réservation

Exposition du 2 février au 2 mai 2022, ouverture en nocturne

