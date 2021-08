Saint-Dié-des-Vosges Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Yoga Archi’Design : une séance insolite au coeur du musée Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

Yoga Archi’Design : une séance insolite au coeur du musée Musée Pierre Noël, 18 septembre 2021, Saint-Dié-des-Vosges. Yoga Archi’Design : une séance insolite au coeur du musée

Musée Pierre Noël, le samedi 18 septembre à 10:30

### Insolite ! Ressourcez-vous en suivant une séance de yoga dans les collections du musée ! Venez profiter gratuitement d’une séance de yoga et relaxation au musée, avec Julie Poisot de Yoga Vosges, entouré des oeuvres de la section XXe siècle / Architecture et design.

Gratuit. Sur inscription préalable. Apporter si possible un tapis de gymnastique.

Insolite ! Ressourcez-vous en suivant une séance de yoga dans les collections du musée ! Musée Pierre Noël 11 rue Saint-Charles, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu Musée Pierre Noël Adresse 11 rue Saint-Charles, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges