le samedi 6 novembre à Médiathèque Les Etoiles

La médiathèque les Etoiles vous invite à profiter d’un instant privilégié avec l’association Na ! et Céline Fourteau. ——————————————————————————————————————— ### Deux séances proposées : * A 10 h : atelier pour les 2 – 3 ans * A 11 h : atelier pour les 3 – 8 ans N’oubliez pas de réserver !

