Lavérune Hérault Le temps d’une matinée, profitez d’un super cours de yoga donné par la belle Delphine (Natha Yogi) dans le parc du Château et de son ambiance propice à la détente, entre ami(e)s, en couple… Le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles dans les arbres, les rayons du soleil sur votre visage…. Laissez le calme et la sérénité se diffuser dans tout votre corps Delphine propose 1h de Hatha Flow, accessible à tous (débutants bienvenus), pour apaiser votre mental et faire du bien à votre corps.

Vous pourrez ensuite déguster 3 vins du domaine, présentés par un membre de l’équipe du Château

Les places sont limitées pour profiter du cours de yoga dans ce cadre enchanteur… ► Réservation obligatoire tarif 20€ Détails :

Merci d’apporter une grande serviette de plage ou votre tapis (ce dernier sera nécessaire si pratique en intérieur en cas de mauvais temps), et de quoi vous hydrater.

