Yoga and Wine au Château Boutinet Villegouge, 7 mai 2022, Villegouge.

Yoga and Wine au Château Boutinet Château Boutinet 1436 route des Palombes Villegouge

2022-05-07 – 2022-05-07 Château Boutinet 1436 route des Palombes

Villegouge Gironde

EUR 45 Le Yoga nous apporte une forme de sérénité et de calme. Les postures nous aident à calmer le mental, et revenir Ici & Maintenant, afin d’apprendre à apprécier la dégustation de Vin !

Nous vous offrons une heure de Yoga avec des postures ou Asanas, focalisées sur la respiration afin d’ouvrir nos chakras, et aider à faire circuler l’énergie afin de stimuler nos sens.

Vous pouvez être un Yogi débutant ou expérimenté, cette activité est créée pour tous.

Le yoga aide à se concentrer, à être pleinement dans le moment présent afin de se préparer à la découverte du vignoble, du vin et de vos sens. Ainsi vous pourrez aborder la dégustation en Pleine Conscience.

2 heures pour être tout à fait relaxer et apprécier avec délice le Vin et le Moment Présent.

Méditation en Pleine Conscience et Dégustation en Pleine Conscience peuvent-elle être combinée ? Vous aurez la réponse en pratiquant !

+33 6 85 79 56 96

Château Boutinet

Château Boutinet 1436 route des Palombes Villegouge

